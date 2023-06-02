İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya grupta yer alan öğretmenler ve okul idarecileri katılım sağladı.

4 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi son toplantının yapıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy “İki öğretim yılıdır her ay düzenli olarak LGS ve YKS Grubu Öğretmenleri toplantımızın sonuncusunu bugün gerçekleştirdik. Merkezi sınava hazırlanan öğrencilerin gelişimlerinin yakından takip edildiği, yeni öğretim tekniklerinin tartışıldığı ve deneme sınavı sonuçlarının analiz edilerek kursların yönlendirildiği toplantılarımız yoğun ve verimli çalışmalarının ardından LGS öncesi son gündem maddeleri ile toplanarak sona erdi. İki yıldır çalışmalara katılarak sevgili öğrencilerimizin geleceklerine katkı sunan ve grupta yer alan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 4 Haziran Pazar günü LGS sınavına, 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü yapılacak olan YKS’ye girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir