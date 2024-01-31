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1991 yılında gazetecilik kariyerine adım atan Ahmet Şafak, binlerce köşe yazısı kaleme aldı ve 1998 yılında gazeteciliği bırakarak müzik dünyasına yöneldi. Gazetecilik döneminde sosyal-politik inceleme alanında altı kitap yayımladı. 2002 yılında TGRT'de "SÖZ-MÜZİK AHMET ŞAFAK" adlı müzik-söyleşi programını sundu.

Kendi bestelerinden oluşan dokuz albüm çıkaran Şafak, 2000 yılında çıkardığı "Yalnız Kurt" albümü ile geniş bir kitle tarafından tanındı. 2004 yılında "Balaban (Rabia)" adlı dizide ve bir filmde başrol oynadı, aynı zamanda Azerbaycan'da bir dizi çekiminde yer aldı.

2005 yılında "Sarıkamış" adlı şarkısıyla Kral TV Müzik Ödülleri'nde "En İyi Erkek Solist" ödülünü kazanan Ahmet Şafak, 2011 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından TERAKKİ ORDÖN madalyası ile ödüllendirildi.

Ahmet Şafak, birçok alanda çalışmalar yaptı. Gazete ve senaryo yazarlığı, ressamlık, dizi oyunculuğu, program sunuculuğu, şarkıcılık gibi farklı alanlarda kendini gösterdi. 2007 yılında verdiği konserin gelirini Azerbaycan ordusuna bağışlayarak "Fahri Ferman" ödülüne layık görüldü.

Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet Şafak'ın oynadığı diziler arasında "Avcı" (KanalD, 2001), "Rabia" (Kanal7, 2003) ve "Kıyan Tepesi Efsanesi" (Film, 2004) yer almaktadır. Ayrıca yazdığı kitaplar ve çıkardığı albümlerle sanat hayatına önemli katkılarda bulundu.