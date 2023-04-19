Gerçekleştirdiği hayır işleriyle Yozgat halkının takdirini kazanan, eğitim başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda önemli katkılar sağlayan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, hafızların her alanda gelişim süreçlerine sayısız ve önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Kendisini hayır işlerine adayan Şahin; Diyanet İşleri Başkanlığı Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Şinasi Ünsal Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi gören 60 kız öğrenciye ve Yatılı Bölge Kur'an Kursu'ndaki 100 öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler gönderdi. Haber Merkezi