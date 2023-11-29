Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ağır kış şartları ve karla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için Kaymakam Ahmet Nuri Demir başkanlığında kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

İlçede ağır kış şartları ve karla mücadelede etkin ve koordineli bir çalışma yapılabilmesi için 2023-2024 yılı kış mevsimi boyunca ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi, ilçede kışın yaşanması muhtemel problemlere etkin çözüm üretme, anında müdahale gibi konular görüşülerek oluşabilecek sorunlar dâhilinde alınacak tedbirler değerlendirildi.

Kaymakam Demir, kışa hazır olduklarını, kurumlarla birlikte tedbirlerini aldıklarını belirterek, “Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda kış mevsimi trafik tedbirleri, kış öncesi almamız gerek tedbirler konusunda ilgili kurumlarımızla bir araya geldik. Tedbirlerimizi aldık. Kararlarımızı gözden geçirdik. 24 saat hizmet esaslı kışa hazır olarak bekliyoruz. İnşallah bu yıl doğal afet yaşamadan, kaza belanın olmadığı bir kış yaşarız. Kar da berekettir. Zahmetsiz rahmet olamaz. Kurumlarımızla tedbirlerimizi gözden geçirdik. Almamız gereken tedbirleri aldık. Kışa hazır bir şekilde bekliyoruz” dedi.

Yapılan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.