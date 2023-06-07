omanya, Bulgaristan, Çekya, Kazakistan, Bangladeş ve Macaristan’dan gelen 30 kişilik öğrenci grubu Kahramankazan Belediyesinin konuğu oldu.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencileri belediyede misafir ederek gençlerle sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi, öğrenciler de kendi ülkelerinden getirdikleri ve ülkelerini anlatan hediyeleri Başkan Oğuz’a takdim etti.

Öğrencilerin ziyareti dolayısıyla Başkan Oğuz’un katılımıyla belediyede bir de söyleşi gerçekleştirildi.

Tercüman yardımıyla yapılan söyleşide Kahramankazan’ın tarihini ve kahraman unvanının ve belediye bünyesinde kurulan arama kurtarma birliği faaliyetlerinin konuşulduğu bir sohbet gerçekleştirildi. Söyleşide öğrenciler Başkan Oğuz’a Türkiye ve Kahramankazan hakkında çeşitli sorular yöneltti.

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliğinin de hazır bulunduğu söyleşide birliğin özellikle 6 Şubat depreminde yaptığı arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgiler verildi. AA