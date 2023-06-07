Eğitim, yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla gerçekleştirildi.

Uzman eğitimciler eşliğinde 2 grup halinde düzenlenen eğitimde, toplam 50 personel eğitimden faydalandı.

Bebek ve yenidoğan ölümlerinin en aza indirilmesi için bütün personelin canlandırma eğitimi alması için yürütülmekte olan NRP eğitimleri 3 gün sürdü.

Eğitim hakkında İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince açıklama yapıldı. Yetkililerce gerçekleştirilen açıklamada, “Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Asfiksi temel bir Neonatal sorun olmayı sürdürmekte ve özel bir Neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da Neonatal Resüsitasyon gereksinimi doğabilmektedir. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan müdahalelerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir resüsitasyona hakkı vardır. Bu nedenle asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana Yenidoğan Canlandırma/Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) yürütülmektedir. Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri Programı kapsamında yurt çapında doğum salonları ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; ilimizde ihtiyaca binaen 6,7,8 Haziran 2023 tarihlerinde NRP Uygulayıcı Sertifikalı Eğitimi 2 grup halinde 50 Personelimize Uzman Eğitimciler eşliğinde eğitim verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan