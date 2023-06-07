Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli’ye ziyaretinde İnfak Derneği Yozgat Şube Başkanı Ömer Yağmur eşlik etti.

Ziyaret kapsamında Şerefli, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz ve Genel Başkan Yardımcıları Mesut Öner, Abdülaziz Aydın, Muammer Karaman, Ramazan Çakırcı ve Ali Deniz ile bir araya geldi.

Ziyarette Eğitim Bir-Sen faaliyetleri konuşuldu.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Başkan Şerefli, “Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi'mizdeyiz. Genel Sekreterimiz Talat Yavuz, Genel Başkan yardımcılarımız Mesut Öner, Abdülaziz Aydın, Muammer Karaman, Ramazan Çakırcı ve Ali Deniz beyleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Başkanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyor, ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi