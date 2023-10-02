AFAD, afetzedelerin uzun süredir beklediği sonuçları, e-Devlet platformu veya AFAD il müdürlükleri aracılığıyla erişilebilir hale getirdi.

AFAD HAK SAHİPLİĞİ NEDİR?

AFAD hak sahipliği, 7269 sayılı Afet Kanunu çerçevesinde afetler nedeniyle konut, işyeri veya ahırı zarar gören vatandaşlara devlet tarafından sağlanan bir haktır. Bu program kapsamında, afetzedelere konut, işyeri veya ahır inşa etme veya mevcut yapıları güçlendirme kredisi verilmektedir. Başvurular, belirlenen tarihler arasında yapılmalıdır; aksi takdirde talep hakkı kaybedilebilir.

AFAD HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD hak sahipliği başvuruları, e-Devlet platformu üzerinden veya AFAD il müdürlükleri tarafından belirlenen başvuru merkezlerinde ve kaymakamlıklarda gerçekleştirilebilir. Başvuru sırasında sunulması gereken belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, tapu fotokopisi, afet tespit raporu, banka hesap numarası ve varsa kira kontratı bulunmaktadır.

AFAD HAK SAHİPLİĞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AFAD hak sahipliği sonuçları, iki farklı yöntemle öğrenilebilir:

E-Devlet Üzerinden Sorgulama:

E-Devlet portalına giriş yapın.

Arama kutusuna "AFAD Hak Sahipliği Başvuru Sonucu Sorgulama" yazın ve arayın.

Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı girerek "Sorgula" butonuna tıklayın.

Sonuçlarınızı görüntüleyin.

AFAD İl Müdürlükleri ve Askı İlanları:

AFAD il müdürlükleri, hak sahipliği sonuçlarını ilan panolarına asarak kamuoyuna duyurur. Bu ilanlara yerel medya veya resmi AFAD internet sitesi üzerinden de erişilebilir.

AFAD hak sahipliği sonuçları, afetzedelerin haklarını öğrenmeleri ve gereken adımları atmaları için büyük bir öneme sahiptir. Sonuçları kontrol eden vatandaşlar, hak sahipliği programı kapsamında kendilerine sağlanan destekleri alabilirler.