Yılmaz, yoğun katılımın olduğu dostluk yemeğinde Yerköy'ün ilerlemesi ve gelişmesi için sorumluluk almak istediğini belirtti.

Yemek sonrası yaptığı konuşmada, İlhan Yılmaz sık sık makam ve mevki yerine memleket sevdasının önemine vurgu yaparak, siyasi kariyer hedefi olmadığını, Yerköy'ün çehresini ve kaderini değiştiren biri olmak istediğini ifade etti.

Yerköy'ün ilerlemesi ve gelişmesi adına sorumluluk makamına talip olduğunu ve bu sebeple vakti geldiğinde adaylık başvurusunu yapacağını belirten Yerköy Belediyesi Veteriner Hekimi İlhan Yılmaz, "Arzum ve hedefim; Yerköy’ün çehresini ve kaderini değiştiren kişi olmak. Bu benim için siyasi kariyer hedefi değil, bir gönül ve vefa borcudur” dedi.

Yerköy'ü gönül ovası olarak tanımlayan İlhan Yılmaz; "Söz konusu memleketimiz olunca isimlerimiz, sıfatlarımız, sosyal statülerimiz, siyasi tercihlerimiz rafa kalkar; çünkü bunların hepsinin üzerinde bir gerçeğimiz vardır, bir ortak noktamız vardır ki, ömre bedel. O da Yerköy’dür" şeklinde konuştu.

İlhan Yılmaz, herkesin bu ortak noktada birleşerek Yerköy için elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi. Haber Merkezi