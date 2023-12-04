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31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimler için Yozgat Belediye Başkanlığı’na AK Parti’den aday adayı olan Taner Yıldız esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İŞKUR İl Müdürlüğü döneminde kurum teşvikleri hakkında bilgilendirme yapmak için ziyaretler gerçekleştirdiği esnaflardan bugün Yozgat’a hizmet etmek için destek isteyen AK Parti Yozgat Belediye Başkan aday adayı Yıldız şunları söyledi: “İŞKUR Yozgat İl Müdürü olarak görev yaptığım 6 yıllık süre boyunca sık sık ziyaretler gerçekleştirerek esnaflarımızın kurum teşviklerinden faydalanması için bilgilendirmeler yapıyordum. Bugün ise memleketime hizmet etmek ve Yozgat’ımızı Türkiye Yüzyılına yakışan bir şehir haline getirmek için bir yola çıktım, 22 yıl önce gönül bağı kurduğum AK Parti’den Yozgat Belediye Başkanlığı’na aday adayı oldum. Gençlik yıllarımdan bu zamana siyasi yaşamım boyunca hayalimde yiğitler şehri Yozgat’ıma belediye başkanı olarak hizmet etmek vardı. Siyasi ve bürokratik tecrübemle bu görevi ziyadesi ile yapabileceğime inancım tamdır. Aldığım görevlerde bugüne kadar desteğini hissettiğim Yozgatlı hemşehrilerimin ve bugün bizlere güler yüzle kapısını açıp misafir eden esnaflarımızın desteklerini bekliyor, teşekkür ediyorum.”

Ziyaretler kapsamında Yozgatlılarla iç içe olan ve ziyaretlerinde esnafların taleplerini dinleyen Yıldız, Yozgat’a yapmak istediği çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.