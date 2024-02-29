Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan menkul veya gayrimenkul satışlarına ilişkin resmi ilanlarla alakalı Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen resmi yazı doğrultusunda bakanlık teşkilatını bilgilendirdi.

Yazıda, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile taşınır ve taşınmaz satış ilanlarının 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren gazetelerde veya internet haber sitelerinde yayımlanmasının zorunlu kılındığı; satış ilanlarının sadece Elektronik Satış Portalında yayımlatılmasının 2004 sayılı Kanun’a aykırı olduğu belirtildi.

Satışlardaki parasal limitlere ilişkin bilgilere de yer verilen yazıda, “muhammen bedeli” itibarıyla gazete veya internet haber sitesinde yayımı zorunlu olan bazı ilanların Basın İlan Kurumu’na gönderilmediği kaydedilerek, “İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ”deki parasal limitlere uyulması istendi.

Yazıda ayrıca ilan metinlerinde satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları alanlarında kısaltmaların yapıldığı, bunun ihaleye katılacakların mahcuz mal ile muhammen bedel arasında sağlıklı değerlendirme yapma imkanını zayıflatacağı ve buna bağlı olarak rekabetçi bir ortamın oluşmasının sağlanamayacağı ve ihalelere yüksek katılımın gerçekleşmeyeceği bilgilerine yer verildi.