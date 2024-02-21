Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor All Star'ın yeni bölümünde heyecan verici açıklamalarda bulundu. TV8'in sevilen yarışması, dünya çapında tanınan bir futbolcunun katılımıyla daha da renklenecek.

Survivor All Star 2024, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Acun Ilıcalı, bu sezonun heyecanını artıracak bir ismi duyurdu: Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho!

Acun Ilıcalı, programda yaptığı açıklamada Ronaldinho'nun Survivor'a katılacağını müjdeledi. Ayrıca, eski milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte Ronaldinho, Survivor All Star'da düzenlenecek özel gösteri maçında yer alacaklar.

Ilıcalı, yaptığı açıklamada Ronaldinho'yu programlarına davet ettiğini ve kendisiyle ayak tenisi oynamayı teklif ettiğini belirtti. Ronaldinho'nun bu teklifi memnuniyetle kabul ettiğini ve yarın Dominik'te ekiple birlikte olacağını da paylaştı.