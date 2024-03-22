Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi önemli bir maç için Macaristan'ın yolunu tutuyor. Saat 22.45'te başlayacak olan müsabaka öncesinde olası ilk 11'ler belirlendi.

Milli takım, Montella yönetimindeki başarılı dönemini geride bırakarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na odaklanıyor. Türkiye'nin kadrosunda ilk kez yer alacak oyuncular merakla bekleniyor. Maç öncesinde Türkiye'nin muhtemel 11'i de açıklandı.

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Türkiye, deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Maç, 22 Mart Cuma günü Budapeşte'deki Puskas Arena'da saat 22.45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler ise şu şekilde:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Merih Demiral, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Enes Ünal.

Milli takımın aday kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Cenk Özkacar, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı