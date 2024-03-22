Yastık altında altını olanlar dikkat! İslam Memiş, ilerleyen aylarda belirli bir altın satışının üretiminin yasaklanabileceğini dile getirerek yatırımcılara "Dikkatli Olun" dedi.

Altın yatırımcıları için dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Ekonomist İslam Memiş, ilerleyen aylarda belirli bir altın satışının üretiminin yasaklanabileceğini açıkladı. Gram altının gün içinde 2500 TL'yi aşarak rekor kırmasının ardından Memiş, piyasa tahminleriyle tanınan bir isim olarak önemli uyarılarda bulundu. Emtia piyasalarındaki gelişmelere dikkat çeken Memiş, ilerleyen aylarda belirli bir altın satışının üretiminin yasaklanabileceğini ifade ederek yatırımcılara "Dikkatli Olun" dedi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın dün yaptığı açıklamalarıyla uluslararası piyasalarda altın fiyatları rekor seviyelere tırmanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gün içerisinde 500 baz puanlık faiz artışı kararı alarak dolar ve altın fiyatlarındaki ateşi söndürmeyi amaçladı.

Ancak, yaşanan bu gelişmelere rağmen ekonomistler, ABD'nin yaz aylarında faiz indirimleriyle birlikte altın fiyatlarında yeni rekorlar bekliyor. İslam Memiş, güvenli liman politikalarına rağmen altın ithalatı ve üretimine yönelik kısıtlamaların devam edeceğini öne sürdü.

Memiş, gram altın üretiminin yakın bir zamanda yasaklanacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl başlatılan kısıtlamaların bu yıl da süreceğini dile getiren Memiş, 2023'te çeyrek ve yarım gram altın üretiminin durdurulacağını, 2024'te ise 22 ayarlık gram altınlarla devam edileceğini açıkladı.

Sektör içerisinden gelen duyumlar doğrultusunda, gelecek aylarda bu yönde bir adım atılacağına işaret eden Memiş, bu kararın yanlış olduğunu belirterek yetkililerin vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Bu tür kısıtlamaların birikim alışkanlıklarını değiştireceğini söyleyen Memiş, bütçesi düşük olan vatandaşların gram altın birikimlerine erişimini kaybetmesi durumunda birikimlerini boşaltarak piyasaya dökeceklerini ve bu durumun enflasyonu artırabileceğini vurguladı.

22 ayarlık gram altınlar için başlayacak olan kısıtlamanın ilerleyen tarihlerde 24 ayar için de geçerli olabileceğine dikkat çeken Memiş, bu durumun kuyumcuları etkileyerek satış taleplerini azaltabileceğini belirtti.