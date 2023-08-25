Genel Müdür Karacabey, “10 adet söndürme uçağı, 4 adedi gece görüşlü olmak üzere toplamda 38 adet söndürme helikopteri ile havadan, iş makinaları, arozözler ve diğer kamu kurum araçlarının da yer aldığı 790 araç ile de karadan müdahale edilen yangını, bin 315'i Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda 3 bin 174 personelin özverili çalışması sonucu 24 Ağustos günü saat 11:05 itibariyle kontrol altına alındı” dedi.

Karacabey yaptığı açıklamada, “11 köyü etkileyen yangında alınan tedbirler neticesinde can kaybı yaşanmazken, ilk belirlemelere göre 2 bin 600 hektarı ormanlık alan olmak üzere toplamda 4 bin 80 hektar alan olumsuz olarak etkilendi. 49 saat dolmadan kontrol altına alınan yangında; Hava araçları tarafından 503 saat uçuşa karşılık 2 bin 828 sorti ile müdahale edilen söndürme çalışmasında alevlere havadan 9 milyon litreden fazla su bırakıldı. İHA kullanarak orman yangınlarına müdahalede Dünyada 2. sırada yer alan Ülkemiz, Çanakkale yangınını İHA'lar ile kesintisiz 24 saat takip ve ekiplerin koordinesini sağlayarak Avrupa'da ilk olma özelliğinin farkını bir kez daha ortaya koydu. Aynı zamanda birçok bölgemizde çıkan orman yangınlarına da zamanında müdahale edilerek kontrol altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi