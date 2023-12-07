Tahmini Okuma Süresi: dakika

TBMM Genel Kurulu'nda onaylanan teklifle birlikte Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alım süresi 31 Aralık 2028'e uzatıldı. Haciz zaptı artık elektronik ortamda düzenlenebilecek ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası, ilk konut hariç kaldırıldı.

İl ve ilçe seçim kurullarında görev süresi, 2025 yılı Ocak ayının son haftasında yapılacak yeni oluşuma kadar uzatıldı. Ayrıca, afet bölgesi ilan edilen illerdeki seyahat acentelerinden 2023 ve 2024 için yıllık aidat alınmayacak.

Teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşime ara verdi. Bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

TBMM Genel Kurulu'nda, ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 29 madde kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtlarının sahiplerine uygulanacak idari para cezasının üst sınırı artırıldı. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun'da güncellenen tutarlarla ilgili düzenleme yapıldı ve gemilerde izinsiz yolcu taşınması ile taşıma haddinden fazla yolcu ve yük taşınmasına yönelik cezalar artırıldı.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek. Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatıldı.

Gerçek kişilerin internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden içerik paylaşımı yapan sosyal içerik üreticilerinin kazançları, gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca, yurtdışında verilen bazı hizmetlerden elde edilen kazançların Türkiye'ye transferi teşvik edilerek indirim oranı yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarıldı.

Ayrıca, şirketlerin yurtdışında elde ettikleri kar paylarının yarısı gelir vergisinden muaf olacak. İhracat, yurt dışında inşaat, onarım, montaj ve taşımacılık işleriyle ilgili yapılan giderlerde indirim konusu yapabilme şartları kaldırıldı.

Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler üzerinden yapılacak vergi tevkifatında oranlar, Cumhurbaşkanına yetki verilerek belirlenecek. Ayrıca, sporcu ücretlerinin vergilendirme süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinden doğan kazançlar için vergi istisnası süresi de 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı. Makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketlerin enflasyon muhasebesi, 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde dikkate alınmayacak. Ayrıca, damga vergisinin ihale sözleşmesinin yararlanılmayan kısmı iade edilebilecek.

Seçimlerle ilgili yapılan düzenlemeyle il ve ilçe seçim kurullarında bulunan siyasi partilerden alınan üyeler haricindeki kurul üyelerinin görev süresi, 2025 yılı Ocak ayının son haftasına kadar uzatıldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne ödenmesi gereken 2023 ve 2024 yıllarına ait yıllık aidatlar, afet bölgesi ilan edilen illerde faaliyet gösteren seyahat acentelerinden alınmayacak.

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kiralanan yabancı tescilli hava araçlarıyla Türkiye içinde ticari amaçla yolcu, posta ve yük taşımaları yapılabilecek.