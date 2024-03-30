Baharın gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan can erikleri, fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Yozgat'ta satışa sunulan küçük bir paket erik, 90 lira karşılığında tüketicilerle buluşuyor.

Yaklaşık 80 gram ağırlığındaki bu minik paketler, yüksek fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, erik severleri şaşırtıyor.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi olan erik, tezgahlarda kendine yer buldu ve 90 lira gibi yüksek bir fiyatla tüketiciyle buluşuyor.

Yozgat esnafları, şu anda pahalı olduğu için hamileler gibi özel durumu olanların yüksek fiyatına rağmen talepte bulunduklarını söyledi.

Yaklaşık 7-8 adeti 90 lirayı bulan eriğin fiyatının nisan ayının ortalarında bollaşmasıyla düşmesi bekleniyor.

Esnaflar, “İçerisinde 7-8 tane var, fiyatı 90 lira. Hastası olan alıyor. Bizler de onlar için özel olarak getirtiyoruz. Normalde bu meyve nisan ayının ortaları gibi olur. Erik için şu an erken. Fiyatı iki haftaya düşer. Daha uygun fiyatla satışı başlar” dedi.

HAVA KOŞULLARI DA FİYATLARI ETKİLİYOR

Erik fiyatlarının yüksek olmasının bir nedeni de hava koşullarının etkisi olduğu söyleniyor. Çiçek açan erik ağaçlarına düşen kar ve dolu, beklenen ürün miktarını olumsuz etkilediği için bu durum, normal şartlarda erik almak isteyenler için hayal kırıklığı yaratıyor.