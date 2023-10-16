Tahmini Okuma Süresi: dakika

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın yol açtığı ekonomik zorluklar, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşımayı ücretsiz kullanma ayrıcalığının tartışma konusu olmasına neden oldu. Özel Halk Otobüsleri, 15 Ekim'den itibaren bu ücretsiz taşıma uygulamasını sonlandırma kararı aldı.

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, tüm Türkiye'deki özel halk otobüslerinin yeni uygulamaya göre her ayın sadece 4 günü 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşıma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın, akaryakıt maliyetlerindeki artışı dengelemeyi amaçladığını vurguladı.

Soydaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ücretsiz taşıma bedelini artık ödememe kararı aldık. Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1’i ile 4’ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum, lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Bakanlığın verdiği destek iki günlük karşılamayı sağlıyor. İki gün esnaflarımızdan fedakarlık bekliyoruz" dedi.

TÖHOB üyeleri, 65 yaş üstü vatandaşlar dahil olmak üzere ücretsiz taşıma hakkına sahip olan 18 farklı grupta bulunan yolcular için yeni uygulamanın detaylarını görüştü.

Soydaş, son olarak, "Tüm vatandaşlardan anlayış beklediklerini" belirterek, "Cihazları sökmek gibi mevzuata göre bir hakkımız yok. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı uyaracaklar. Araçlarımıza tüm Türkiye genelinde bilgilendirme yazısı asacağız" dedi.