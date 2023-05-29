Evde bakım hizmetleri ile ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü Abdullah Neşeli, vatandaşa 5 ayda 62 milyon 174 bin lira evde bakım ücreti ödendiğini söyledi.

Günlük hayatını sürdürmede bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin kişisel bakım ve psikososyal desteğe olan ihtiyaçlarının tamamına bakım hizmeti olarak adlandırdıklarını dile getiren Müdür Neşeli, önceliklerinin engelli bireylerin ilgi gördüğü aile sıcaklığı ortamında bakımlarının sağlanması olduğunu ifade etti.

“KRİTERLERİ VAR”

Evde bakım hizmeti imkânı olmadığı zaman 2’nci yol olarak kurumsal bakım hizmetini devreye aldıklarını ve bunun için bakan kişiye bakım ücreti ödediklerini aktaran Abdullah Neşeli, “Evde bakım hizmetinin bazı kriterleri var. Bunlardan öncelikle birincisi; tam teşekküllü bir hastaneden tam bağımlı engelli sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor. İkinci olarak asgari ücretin 3’te 2’sini hane halkının geçmesi gerekiyor ki bu 2023 yılının birinci çeyreği için 5 milyon 671 bin 20 liraya tekamül ediyor. Üçüncü olarak hanede yaşayan engelli bireyimizi meslek elemanlarımız ziyaret ediyorlar ve komisyonca engelli bireyin kişisel bakımının ve psiko-sosyal desteğe olan ihtiyacının bir aile bireyi tarafından desteklenerek yapılmasını komisyon raporu marifetiyle belgeledikten sonra evde bakım ücreti hizmetimiz başlamış oluyor” şeklinde konuştu.

“MEMUR MAAŞI KAT SAYISINA ENDEKSLİ”

Yozgat’ta 2023 yılı Mayıs ay itibariyle 3 bin 636 kişinin evde bakım hizmetinden faydalandığını söyleyen Neşeli, “Evde bakım ücretimiz, memur maaşı kat sayısına endekslidir. Dolayısı ile her memur maaşı artışı gerçekleştiğinde kat sayıya bağlı olarak da evde bakım ücretimizde artmaktadır. 2023 yılının birinci çeyreğinde 4 milyon 336 bin 84 lirayı biz evde bakım ücreti olarak ailelerimize veriyoruz. Yozgat’ta 2023 yılı mayıs ayı itibariyle 3 bin 636 vatandaşımız evde bakım ücretinden faydalanmaktadır. Vatandaşlarımız, evde bakım ücretinden faydalanmak için Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler” dedi.

“TOPLAMDA 696 MİLYON ÖDEME YAPILDI”

Evde bakım hizmetinin başladığı 2008 yılından itibaren Yozgat’ta toplamda 696 milyon 602 bin 357 lira ücret ödendiğini ifade eden Neşeli, “Evde bakım ücretinin kesilmesinde en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi, sağlık kurulu raporunun tam bağımlı olan kısmının kısmi bağımlıya ya da bağımsıza dönmesi durumu. Bizim kriterlerimizin en başında sağlık kurulu raporu gelmektedir. Yani tam bağımlı olmadığı takdirde biz bu ücreti bağlayamıyoruz. Dolayısıyla bu şart ortadan kalktığı andan itibaren otomatikman ücret desteği kesilmiş oluyor. Hizmetin başladığı yıldan bugüne kadar Yozgat’ta toplamda 696 milyon 602 bin 357 lira ücret ödedik. 2023 yılında ise ilk 5 ay için 62 milyon 174 bin lira evde bakım ücreti vatandaşlarımıza ödedik. Güzel bir hizmet. Engelli vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmaya yönelik bir hizmet. Diğer hizmet alanlarında olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın her daim bütün hizmet alanlarına yönelik yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu. Alpaslan Demir