Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından sunum yapılan toplantıda, 2023 yılının ilk altı ayı faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Vali Ziya Polat’ın beraberinde ilgili kurum müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı.

Yapılan toplantıda İŞKUR İl Müdürlüğünün 2023 yılı Ocak ve Haziran dönemi faaliyetleri değerlendirilerek Engelli Hibe Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Yine toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek okulundaki alan dal açılması ve kapatılması ile ilgili talebi de kurul onayına sunuldu. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün “Çocuk İşçiliği” konusundaki sunumunun yapıldığı toplantı görüş ve önerilerin alınmasıyla tamamlandı.

2 BİN İŞ KAPISI AÇILDI

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda Yozgat’ta 2023 yılının ilk altı ayında İl Müdürlüğünün 2 bin 405 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiği ifade edildi.

6 aylık verilerin açıklandığı sunumda, 2023 yılında Ocak-Mart aylarında kayıtlı işgücünün erkek 21 bin 568, kadın 16 bin 143, toplamda 37 bin 711 kişinin olduğu açıklanırken Ocak-Haziran aylarında ise erkek 21 bin 524, kadın 16 bin 139, toplam 37 bin 663 kişi olduğu söylendi.

Sunumda, kayıtlı işsiz sayısının ise Ocak-Mart aylarında erkek 6 bin 639, kadın 6 bin 647, toplam 13 bin 286; Ocak-Haziran aylarında erkek 6 bin 781, kadın 6 bin 549, toplam 13 bin 330 kişi olduğu aktarıldı. 2023 yılında 1 ve üzeri işçi çalıştıran kayıtlı işyeri sayısının 2 bin 201 olduğu da bildirildi.

Yapılan sunumun devamında, “2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 375 işyeri ziyareti yapılmıştır. Bu ziyaretlerde Kurum hizmetleri ve istihdam teşvikleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplamda 5 bin 359 danışmanlık kapsamında görüşme yapılmıştır. Danışmanlık hizmetinden faydalanan toplam kişi sayısı 4 bin 137’dir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 15 grupta 205 kişi iş kulübü hizmetimizden yararlanmıştır. 2023 yılı içerisinde 43 farklı gruptaki 2 bin 815 kişi grup görüşmesi danışmanlık hizmetimizden faydalanmıştır. 2023 yılında işsizlik ödeneğini alan kişilere toplamda 17 milyon 752 bin 179 lira ödenmiştir. Başvuran kişi sayısı, bin 704, hak eden kişi sayısı 588 kişidir. İşsizlik ödeneği ödeme yapılan kişi sayısı 2 bin 34 olarak tespit edilmiştir. 2023-2 Çağrı Dönemi Başvurusu Alınan ve Kurul Onayına Sunulan Engelli Hibe Projelerinde Mehtap Akyürek ticaret alanında engelli statüsünde, Eren Aslan Hayvancılık projesinde engelli statüsünde, Mevlüde Yılmaz Hayvancılık projesinde Engelli statüsünde başvuru yaptı. İşbaşı Eğitim programı çerçevesinde 541 kişi başvuru yaptı. Toplamda 11 milyon 359 bin 76 lira destek verildi. Toplum yararına programlarında 530 kişi başvurdu 20 milyon 662 bin 905 lira ödeme yapıldı. Engelli ve Eski Hükümlü Hibe projelerinde Kendi İşini Kurma Projesi ile bir engelli başvuru yapanlara 137 bin 69 lira ödeme yapıldı. İşsizlik sigortasında 3 bin 611 kişi başvurarak, 24 milyon 329 bin 664 lira ödeme yapıldı. Yarım çalışma ödeneği kapsamında ise 12 kişi başvuru yaparken 58 bin 411 lira ödeme gerçekleşti. Ücret garanti fonu ödeneği doğrultusunda 11 kişi başvurdu 40 bin 306 lira ödeme yapıldı” ifadelerine yer verildi.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNDE MÜCADELE FAALİYETLERİ

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün “Çocuk İşçiliği” hakkındaki sunumu ise şu şekilde; “İl Müdürlüğü olarak Sosyal Hizmet Merkezlerimiz aracılığı ile dezavantajlı ailelerimizin çocuklarına eğitime devam etmeleri koşulu ile düzenli olarak ekonomik destek sağlamaktayız. Bu hizmet modeli ile hem çocukların eğitim hayatına destek oluyor hem de aile ekonomilerini güçlendirerek çocukları çalışma hayatından uzaklaştırıyoruz. Bu kapsamda il genelinde toplam 990 aileye SED ödemesi yapmaktayız. Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen projeler ile Hizmet modellerimizden yararlanan ailelerin çocuklarına; eğitim spor ve sanat faaliyetlerini diğer akranları ile eşit şartlarda gerçekleştirmesi amacıyla düzenli olarak materyal desteği sağlayarak ekonomik manada ailelerin yükünü azaltmaktayız. İl Müdürlüğümüz ve Bozok Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü ile Grand Ser Otelde ‘Sosyal Uyum ve Çocuk’ konulu çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya Okul Destek ve Sosyal Uyum Projeleri kapsamında destek alan 25 çocuk, kuruluşlarımızda bakım altında bulunan 15, özel ve devlet okullarından 19, mülteci kampında barınan 7 olmak üzere (toplamda 66) çocuk katılmıştır. Sekili Mevkiinde Mevsimlik Tarım İşçilerine çocuk işçiliği ve yansımaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Çocuklara sanat ve kültür yuvası adı altında oluşturulan 2 çadırda sanatsal ve kültürel eğitim verilmiştir. SHM ve Yerköy Halk Eğitim Personelince çocuklara yönelik akademik, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenmiştir. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri olan çocukların sokakta çalıştırılmasının engellenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müdürlüğümüz temsilcilerinden oluşan Mobil Ekip kurulmuştur. Mobil ekip çocukların yoğun olarak çalıştırıldığı, dilendirildiği bölgelerde alan taramaları yapmaktadır. Yapılan alan taramalarında ekonomik yoksunluk sebebiyle sokakta çalıştırıldığı, dilendirildiği tespit edilen çocukların ve ailelerin sosyal yardımlar ile desteklenmesi sağlanmaktadır. Sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuk hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sosyal inceleme raporu hazırlanması, sokakta çalışan çocuğun veli/vasi veya bakım ve gözetiminden sorumlu kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca idarî para cezası işlem uygulanması. 2’nci kez sokakta çalıştırıldığı tespit edilmesi halinde, yukarıda açıklanan idarî para cezası işlemi tekrarlanmakla birlikte veli/vasi veya çocuğun bakımından sorumlu kişi hakkında TCK’nin 232. maddesi uyarınca C. Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması, 3’üncü kez ve daha fazla sokakta çalıştırıldığı tesit edilen çocukların 5395 sayılı ÇKK kapsamında Mahkemelerden koruma tedbiri alınması yoluna gidilmesi uygun olacaktır.” Alpaslan Demir