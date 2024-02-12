Ak Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, 2019 yılından beri yürüttüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.

Görev süresi boyunca ilçe için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Dereli, kırdığı ve üzdüğü herkesten helallik diledi.

Dereli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli Yerköylü hemşehrilerimiz, 2019 yılından beri yürütmekte olduğum Ak Parti ilçe başkanlığı görevinden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. 5 sene boyunca ilçemiz için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kırdığımız, üzdüğümüz herkesten helallik diliyorum. Bizlere bu şerefli görevi layık gören başta genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, teşkilat başkanlığımıza, her daim yanımda olan, abilik yapan ve iyiliğini her daim hissettiğim kıymetli bakanımız Bekir Bozdağ beyefendiye ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize, bu zamana kadar beraber çalıştığımız milletvekillerimiz, il başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Bayrak yarışında bizden sonra gelecek ilçe başkanımıza da başarılar diliyorum. Selam ve dua ile Durmak yok, yola devam.”