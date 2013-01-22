Geçtiğimiz haftasonu Ankara'da Başkentte Derekaplancı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Arabaşı programı vardı. Hemşehrimiz Rıfat Çakır'ın davetlisi olarak bu programa biz de katıldık. Yozgat Dernekler Federasyonu binasında gerçekleştirilen program tam anlamıyla bir Yozgatlılar buluşmasıydı.

Keçiören eski Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, Sarıkaya Belediye Başkanı Ali Osman Erbil'in, Yozgat Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç'un, Yukarı Sarıkaya eski Belediye Başkanı Durak Turan Düz'ün de katıldığı bu güzel programa Yozgat Şairler Yazarlar Derneği olarak biz de davetliydik. Tıka basa dolu olan salonda yüzlerce hemşehrimiz bir araya gelmiş, gönül birlikteliği kurmuşlardı.

Bu denli kalabalık karşısında, Sarıkaya Derekaplancı köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Yılmaz ve ekibi de şaşırmış, konukları ağırlayabilecekleri sandalye ve masanın telaşına düşmüşlerdi. Sanırım bu kadar ilgiyi beklemiyor olmalıydılar...

Salona erken ulaştığımız için bir grup şair ve yazar dostumuzla yerimizi almış, gelen konukları izliyorduk. Dostluk-kaynaşma muhabbet en üst düzeydeydi. Şöyle baktığımızda söz alabilecek dostumun oldukça fazlaydı. Bana sıra gelmez herhalde diyordum. Gerçekten de adını duyurmuş olan bir çok dostumuz oradaydı. Bunların içinde misafir konuklarda vardı.

Zaman zaman Derekaplancı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimini gözlemledim. Salonun kalabalıklığından hem tedirgin, hem de memnun gözüküyorlardı.

Başkent buluşması Kur'an tilaveti ile başladı. Daha sonra protokol konuşmaları devam etti. Konuşmacılar birlik-beraberlik mesajında bulundular ve Yozgatlıların misafirperverliğini vurguladılar. Federasyon Başkanı Ahmet Koç'un konuşması oldukça manidardı: "Başkent'te 324 bin seçmeni olan Yozgatlı neden kendi vekilini, kendi belediye başkanını, yöneticisini, seçemiyor" diyordu. Çok anlamlı ve çok haklı bir konuyu gündeme taşımıştı.

Sonra söz hakkı bize geldi, Yozgat Şairler Yazarlar Derneğinin çalışmalarından bahsedip Yozgat'ın tanıtımında üstlendiğimiz görev vurguladık. Yozgat Şairler Yarzarlar Derneği üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirecektir, dedik ve dernekler arası dayanışmayı dillendirdik.

Derekaplancı Köyü Başkent Buluşması oldukça verimli geçti. Göz dolduran gönüllere hitap eden, dostlukları pekiştiren mükemmel bir buluşmaydı. Programın sunucusu hemşehrimiz Rıfat Çakır bey de harikaydı. Yozgat'ın milli sunucusu ve kültür elçisi diyebileceğimiz bu güzel insan güler yüzü ile çevresine gülücükler dağıtıyordu.

Program şiirler, ilahiler, türkü ve eğlencelerle doruğa ulaştı. Tam manasıyla bir şölene dönüştü. Aynı masada oturduğumuz hemşehrileriminin yanı sıra şair Pakize Altan, Murat Duman, Müzeyyen Keskin, Secaattin öztürk (Toynak), Durak Turan Düz, Serap Demirtürk (Serap Hoca), Yaşar Demir hocam, Siyami Yozgat hoca, Medine Bilgili hanımefendi vardı. Çevremizde debir çok dostumuz selam veriyor masalarındaki dostlarıyla sohbet ediyorlardı. İsim yapmış, adını duyurmuş çok dostumuz vardı salonda.

Derekaplancı köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Yılmaz ve ekibini yürekten kutluyorum.

Harika ve başarılı bir programa imzalarını attılar. Sunucu kardeşim, dostum güzel insan Rıfat Çakır gönül adamı olarak bize güven verdi.

Başkent Yozgatlılar buluşması haz aldığım, sonuna kadar takip ettiğim tek program oldu desem yalan söylemiş olmam. Bir çok programı yarıda bırakır çıkardık. ancak bu programı sonuna kadar takip ettik. Emeği geçen herkesi kutluyoruz. Emeklerine, yüreklerine sağlık.

