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Başkanı Ekrem Yüce'nin Türkiye'ye örnek projesi olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, 2023’ün 5 aylık hasat döneminde (Mayıs ve Eylül arası) 500 ton domatesle rekor bir üretime imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik konularında Türkiye’ye ve hatta dünyaya örnek projeler ortaya koyuyor.

Sakarya, yüksek ziraat mühendisi olan Başkan Ekrem Yüce öncülüğünde üretiyor, kazanıyor ve kazandırıyor. Bu projelerin en önemli örneklerinden bir tanesi ise Akyazı’da hayata geçirilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezî oldu.

5 AYDA 500 TON DOMATES

Projenin tarım sektöründe Sakarya’nın parlayan bir yıldız olarak yükseldiğine dikkati çeken Başkan Yüce, "Akyazı Kuzuluk’ta hayata geçirilen merkez, 25 dönüm kapalı alan üzerinde jeotermal ısıtmalı seracılıkla yıl boyu bir tarım fabrikası gibi üretim yapıyor. Merkez içinde yıl boyunca 8 çeşit domates yetiştiriliyor. 2023’teki 5 aylık hasat döneminde (Mayıs ve Eylül arası) 500 ton domatesi üretimiyle rekor seviyeye ulaştık. 2023 Ocak ayında dikimi gerçekleştirilen fide sayısının 65 binden 90 bine çıkıt. Hasada başladığımız Mayıs’tan bu yana 500tonu aştı. 11 ay önce dikilen aynı fidenin hasat süreci devam ediyor ve üretimimiz daha da artacak" diye konuştu.

Başkan Yüce, dünyanın dört bir yanından misafir ağırladıklarını ve projelerin örnek olduğunu ifade ederken, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde gerçekleştirilen üretimin çevreci bir yaklaşımla yapıldığını vurguladı ve projenin Türkiye'nin tarımsal kalkınmasına güçlü bir katkı sunduğunu belirtti.