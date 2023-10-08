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Ekim ayı ile pek çok kentte soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Kış aylarına yaklaşılması ve havaların soğumasıyla birlikte hastalıkların yayılma hızında da artış gözlenirken, bazı vatandaşlar hastalıklardan ve virüslerden korunmak için bitki çaylarına rağbet gösteriyor.

Hastalıklardan korunmak için kış çayı kullanılması önerisinde bulunan 43 yıllık aktar Yafes Sinop (73), kış çaylarının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade etti. Kış çayının içerisinde zencefil, tarçın, karanfil, kuşburnu, ayva yaprağı olduğunu ifade eden Sinop, vatandaşlara bu karışımla elde edilen kış çayını önerdi. Yafes Sinop, “Kış aylarında enjeksiyonlara karşı genelde zencefil, tarçın, karanfil, kuşburnu, ayva yaprağı veriyoruz. Kış çayı olarak bunu veriyoruz. Atom çayı gibi geçiyor. Bunun içinde ıhlamur ilave eden de var. İlk başta saydığım 7’li grup en uygunu. Biz hazırlamış olduğumuz çayı 1 hafta boyunca tekrar tekrar kaynatma durumu da söz konusu. Geçen seneye göre normal, aşırı bir fiyat söz konusu değil. Genel olarak geçen seneye oranla 50 liradan paketini veriyorduk. Bu sene fiyat farkından dolayı 70-100 lira arasında satış yapacağız” dedi.