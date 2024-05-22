Kızılay Genel Merkezi kurban bedelinin yurt içi ve Filistin-Gazze'de 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedelinin ise 4 bin 300 lira olarak belirledi.

Kurban Bayramı'na 32 gün kala vekalet fiyatlarını açıklayan Türk Kızılayı'nda bu yıl kurban bedeli Yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için 4 bin 300 lira olarak belirlendi.

Bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla hayırseverlere seslenen Türk Kızılay, vekâlet bedellerini duyurdu.

Et ve Süt Kurumu ile iş birliği yapan Kızılay, 2024 yılı kurban hissesi bedellerini yurt içi ve Gazze adına kestirmek isteyen vatandaşlar için 11 bin 750 lira olarak belirledi.

Bu yıl Türkiye, Gazze ve 19 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için toplam 130 bine yakın vekaletle kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Gazze’deki çatışma mağdurlarına yönelik de ayrı planlama yaptı.

Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere Türkiye’nin en büyük tedarikçilerinin iş birliğiyle kesilip konserve yapılacak kurbanlardan elde edilecek kavurma konserveleri ‘iyilik gemileri’ vasıtasıyla Gazze’ye de gönderilecek. Kızılay’ın bir başka önceliği de Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afetzedeler olacak. Kavurma konservelerinin ağırlıklı bölümü deprem bölgesindeki ailelere dağıtılacak. Kızılay, kurban paylarından ülke genelindeki aşevlerinde ise sıcak yemek yapacak. Et ve Süt Kurumu ile iş birliği yapan Kızılay, 2024 yılı kurban hissesi bedellerini yurt içi ve Gazze adına kestirmek isteyen vatandaşlar için de 11 bin 750 lira olarak belirledi. Kızılay’ın vekaletle kurban keseceği diğer ülkeler için ise vekalet ücreti 4 bin 300 lira olarak belirlendi. Yurt dışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler ise Türkiye ve Gazze için 1 hisse karşılığı 370 Amerikan Doları veya 345 Euro, diğer ülkeler için de 135 Dolar veya 125 Euro bedel ödeyerek vekâlet verebilecek.

Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş yaptığı açıklamada, “Bu yıl gerçekleştireceğimiz kurban kampanyamıza alacağımız vekaletlerle yaklaşık 3.8 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketini taşıyacağız. Et ve Süt Kurumu ve Türkiye’nin en büyük tedarikçileri ile iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz ve örnek olan uygulamamız Kurbanda Kızılay Modelinin sonucu olan kavurma konservelerinin yurt içinin yanı sıra Gazze’deki çatışma mağdurlarının sofralarına da aş olmasını sağlayacağız. Gazze’deki şartlar çok zorlayıcı. Gazzeliler evlerinden uzakta yaşam mücadelesi veriyor. Bölgedeki ekiplerimizle yardımsever milletimizin bağışlarını aralıksız ulaştırmaya devam ediyoruz. Ancak bu günlerde yardımların geçişiyle ilgili aksamalar yaşanıyor. Bu tür sorunların yaşanmaya devam edeceğini, bölgede uygun koşullar olmadığını ve sadece bayramda değil yıl boyunca et ihtiyacının karşılanması için kavurma konservesi çözümünü ortaya koyduk. Türkiye’de hazırlayacağımız kavurma konservelerini İyilik Gemilerimizle bölgeye ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Başkan İbiş, “Kızılay, 2024 Kurban kampanyası kapsamında yurt dışında aralarında Balkanlar’da Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Asya’da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan, Ortadoğu’da Irak, Suriye, Yemen, Afrika’da ise Çad, Nijer, Somali, Kenya, Sudan, Tanzanya, Uganda, Burkina Faso olmak üzere 19 ülkede vekâletle alınan kurbanların kesimlerini yapılacak. Kızılay, kesimlerden sonra hazırlayacağı kurban paylarını, uzmanları aracılığıyla anlık olarak belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Kızılay’a vereceği kurban vekâletleriyle gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama, fast/eft/havale ile hesap numaralarına, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecek” diye konuştu.