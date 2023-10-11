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Yaklaşık 6 aydır titizlikle hazırladığı “Körfez Şairleri Antolojisi” isimli kitabı yayınladı ve kitap raflardaki yerini aldı.

KENDİ ALANINDA İLK

Körfez’de yaşayan şairlerin içinde yer aldığı 412 sayfadan oluşan “Körfez Şairler Antolojisi” isimli araştırma kitabı, kendi alanında bir ilk. İçinde 81 bir şair, 400 şiir ve şairlerin hayatın yer alıyor. Kitabın bazı sayfaları renkli olarak basılan kitap, oldukça titiz bir çalışmanın ürünü olarak hazırlandı.

ÜÇ KRİTERE DİKKAT EDİLDİ!

Kitabın hazırlanma aşamasında üç kriteri baz aldığını belirten gazeteci yazar hemşerimiz Mustafa Eranıl, “Kitabımızda yer verdiğimiz şairleri şu üç kritere göre değerlendirdik. Kitap Körfez’e ait bir kitap olduğu için; birincisi şairin Körfez doğumlu olması gerekiyordu. İkincisi, doğum yeri başka bir yer olmasına rağmen Körfez’de ikamet ediyor gerekiyordu. Üçüncüsü ise, başka yerde doğan, başka yerde ikamet eden ancak Körfez’de en az 5 yıldır her hangi bir yerde görev yapıyor olması gerekiyordu. Bu üç kriterin en az birine sahip olan şaire kitabınızda yer verdim” dedi.

"KÖY KÖY DOLAŞTIM"

Kitabı hazırlarken köy köy dolaştığını belirten Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl, “Bu kitabı hazırlarken, köy köy dolaştım. Mahalle mahalle dolaştım. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüm. Muhtarlarla görüştüm. İmamlarla görüştüm. Kamu kurum ve kuruluşun yetkilileri ile görüştüm. Sendika başkanlarıyla görüştüm. Herkese ulaşmaya çalıştım. Aradığım kriterlere uyan 216 şaire ulaştım. Daha sonra oluşturduğumuz kurulda 81 şaire, kitabımızda yer verilmesini uygun olduğunu değerlendirdik. Bu kitabın devamı gelecek” şeklinde konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR HİZMET"

Böyle bir çalışmayı Türk Edebiyatına kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl, “Bu kitabı hazırlamaya başladığım zaman çok güzel bir hizmete başladığımı fark ettim. Çünkü öyle kabiliyetli şairlerle ve güzel şiirlerle karşılaştım ki; bunları eğer ben bu gün bu kitapta ortaya çıkarmasaydım bu değerler yok olup gidecekti. Hayatta iken şiir yazdığı halde, vefatından sonra şiirlerine ulaşamadığım şairlerde oldu. Kamuoyu tarafından tanınmayan, yazdığı şiirler toplum tarafından bilinmeyen şair, toprak altında ki maden gibidir. Toprak altında ki madeni yeryüzüne çıkarıp işlemediğiniz takdirde topraktan başka bir hükmü yoktur. Şairlerde tıpkı bu yer altında ki madenler gibidir. Bunları toplum bilmeli, tanımalı, şiirlerini okumalı, edebiyatımız bunları kazanmalıdır. Aksi takdirde yok olur giderler” ifadelerini kullandı.

"ŞEHİDİMİZİN ŞİİRİ DE BULUNUYOR"

Kitabı hazırlarken toplumun her kesimine ulaştığını belirten Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl, “Kitapta 10 müdür, 2 akademisyen, 15 halk ozanı, 10 öğretmen, 2 imam, 2 gazeteci, 1asker emeklisi gibi meslek alanlarının yanında 2016 yılında şehit olan Şehit Uzman Onbaşı Erdi Demirer’e de ait şiirler yer almaktadır. Her bir şaire 5 sayfa yer verdim. Burada şairin kısa özgeçmişi ve şiirleri yer alıyor” dedi.

"HERKES SAHİPLENDİ"

Bu kitabın içinde 17 yaşında ki gencimizden 85 yaşında ki amcamız ve ablamıza kadar her yaş gurubundan insanın olduğunu belirten Eranıl, “Kitap, hazırlık aşamasında çok sahiplenildi. Kitabın basım aşamasında bana destek veren Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e, Ensar Alüminyum Firması Yönetim Kurulu Başkanı Recep Sarıdoğan’a Önal Nakliyat Firması’nın sahibi Ahmet Önal’a, Marmara Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Esener Maçil’e, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Erol Akalın’a, Özcoşkunlar Mobilya Sahibi Ömer Faruk Coşkun’a, Ensar Giyim mağazası sahibi Vedat Kılıç’a, Umman Mühendislik Firması Sahibi Hayrettin Deniz’e ve Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz’e teşekkür ederim” diye konuştu.

3’ÜNCÜ KİTABI YAYINLANDI 4’ÜNCÜ KİTABI BASKIDA

Lise yıllarında memleketinde ki köyleri dolaşarak manileri derleyerek “Akdağmadeni Manileri” adında kitap çıkaran Eranıl, 2001 yılında ise “Gülünç Hakikatler” isimli kitap yayınlamıştı. Eranıl’ın Tunç Yayınlarından çıkarmış olduğu “Körfez Şairler Antolojisi”, yazarın 3’üncü kitabı olarak yayınlandı. Eranıl, yeni kitabı “Dönemin Dönekleri” isimli çok ses getirmesi beklenen kitabının ise şu anda matbaada basıldığını, bir hafta sonra piyasada olacağını belirtti.