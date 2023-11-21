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Polis Akademisi'nin 31. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuruları hala başlamadı. Ancak, geçmiş dönem başvuru süreçleri göz önüne alındığında, 30. Dönem POMEM alımları 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve başvurular https://ais.pa.edu.tr/ adresi üzerinden alınmıştır. Geçtiğimiz haftalarda 30. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri belirlendi.

Dönem POMEM başvurularının henüz başlamamış olması, 30. Dönem POMEM polis alım sürecinin tamamlanmamış olmasından kaynaklanıyor. Başvuruların, önceki dönemin işlemleri tamamlandıktan sonra açılması beklenmektedir.

POMEM başvurusu yapmak isteyen adaylar için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

T.C. vatandaşı olmak,

Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için belirlenen puanın en az %80’ini almış olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi) 18 ile 27 arasında olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık durumu yönünden Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirlenen koşulları taşımak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53’üncü maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,

Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

Başvurular, e-Devlet şifresi kullanılarak internet ortamında belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Başvuruların posta yoluyla veya belirlenen tarihlerden sonra yapılmaması önemlidir. Adayların başvuru esnasında ilgili bilgileri eksiksiz doldurarak başvuruyu tamamlamaları gerekmektedir.