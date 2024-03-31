Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandığa gidiyor. Ancak seçimde oy vermeyi düşünmeyenler de var. Peki 31 Mart yani bugün sandığa gitmeyi düşünmeyenleri neler bekliyor? Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim yasakları 31 Mart yani bugün saat 23.59'da sona erecek.

1 MİLYON 32 BİN 610 GENÇ İLK KEZ OY KULLANACAK

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

SEÇİMDE OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.

2023 YILINDA 300 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.

Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

Öte yandan kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler seçimde oy kullanamayacak.