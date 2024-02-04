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Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 276 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, Karakeçili ilçesi Kalankadı mevkisinde kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, yolculardan İ.K'nin üst aramasında 276 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.