Vali Polat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103’üncü yılını yaşamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz diyerek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103’üncü yıl dönümü ve Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir sevinç ve gururla kutladığımız bugün sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihinin değil, aynı zamanda millet iradesinin vücut bulduğu ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. O gün millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelleri atılırken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız unutulmamış, onlara karşı duyulan güvenin bir ifadesi olarak bu bayram armağan edilmiştir. Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün dünya barışına verdiği önemi göstermiştir. Bu bayram, dünya çocukları arasında barış ve kardeşliğin paylaşılmasına ve dolayısıyla dünya barışına hizmet eden bir bayramdır. Devletimiz, gelecek nesillerin çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim almaları, kendilerini her alanda geliştirmeleri için büyük bir gayret içindedir. İnanıyorum ki sorumluluklarının bilincinde, ülkesini ve milletini seven, ufku geniş, büyük düşünen, bilim ve teknolojiye hâkim, Milli ve Manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetişmekte ve ülkemizin yarınları, bugünden inşa edilmektedir. Bu gururlu günümüzde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'te görev yapan üyeleri, kutsal değerlerimiz için canlarını seve seve feda eden tüm Şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden Gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, savaş ve şiddetten arınmış bir dünyayı yüreklerindeki sevgi tomurcukları ile yeşertecek olan çocuklarımızın her türlü olumsuzluktan uzak, sevgi ve güven dolu bir ortamda yetiştirilmesi noktasında, hepimize düşen sorumluluğun bilinci ile tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerine yer verdi. Haber merkezi