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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın liderliğinde, il idare şube başkanları arasında birliğin ve uyumun güçlendirilmesi amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması, hizmetlerin vatandaş odaklı ve şeffaf bir biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2023 yılında gerçekleştirilen çalışmalar detaylı bir şekilde incelenirken, 2024 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler de değerlendirildi.

Bu önemli buluşma, kurumlar arasında birliği ve uyumu pekiştirme amacı taşıyor, aynı zamanda kamu hizmetlerinin kalitesini artırma hedefine odaklanıyor.