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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenen yeni düzenlemeler kapsamında öğrencilere aktarılmaya başlandı. 2024 yılında uygulanacak olan KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin merak konusu oldu. İşte, KYK bursları ile ilgili detaylar:

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

GSB bursu almaya hak kazanan öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan biri olan KYK bursları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. İlk defa burs alacak öğrenciler, ödeme tarihlerini öğrenmek adına GSB resmi kaynaklarını takip ediyorlar.

KYK BURSU MİKTARLARI NE KADAR OLDU?

2024 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarlarına yapılan zamla birlikte, lisans öğrencileri artık aylık 2 bin lira burs alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, lisans öğrencileri için belirlenen yeni burs miktarı, öğrencilere ekonomik destek sağlamayı hedefliyor.

ÖĞRENCİLERE YATIRILACAK OLAN KYK BURS VE KREDİLERİ

İlk defa burs veya kredi alacak olan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılacaktır. Bu öğrencilere her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak ve öğrenciler, internet üzerinden kendilerine verilen şifrelerle Ziraat Bankası şubelerini öğrenebilecekleri gibi bankamatik kartlarını da temin edebilecekler.

Detaylı bilgiler ve öğrenciye özel ödeme planları için KYK resmi web sitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyuruları takip edilebilir.