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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde çözmeyi amaçlayarak önemli adımlar attı. Bu kapsamda, vatandaşların fiziki ortama gerek duymadan tapu işlemlerini gerçekleştirebileceği "WebTapu" uygulaması başarıyla hayata geçirildi.

WebTapu uygulaması, e-Devlet üzerinden her türlü evrak işleminin kolaylıkla gerçekleştirilebildiği güvenli bir platform sunuyor. Kullanımı zamanla artarak günlük işlem sayısının 200 bine ulaştığı bu sistem, Türkiye'nin ve Bakanlık uygulamalarının dijitalleşmesine önemli bir katkı sağlıyor.

2024 yılının sonunda devreye alınması planlanan "Türkiye Tapu" uygulaması, tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı kalmadan çözerek daha hızlı bir şekilde gerçekleştirme hedefini taşıyor. Bu yenilikçi uygulama sayesinde, tapu satış işlemleri personelin çevrimiçi işlemleriyle büyük ölçüde hızlanacak.

Ayrıca, 1 Temmuz'dan itibaren noterlikler vasıtasıyla gerçekleştirilebilen tapu satış işlemleri, "Türkiye Tapu" uygulamasının devreye girmesiyle daha da hızlı ve pratik bir hale gelecek.