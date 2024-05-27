Havaların ısınmasıyla kene vakalarında özellikle Haziran ve Temmuz aylarına dikkat çeken uzmanlar, Giresun’un Çamoluk ve Bingöl’ün Yedisu ilçelerinden Erzincan’a kene ısırması sonucu getirilen 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, "Bu yıl 21 hastadan 2 ölüm vakamız meydana geldi" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Karakeçili, bugüne kadar 21 şüpheli vakanın hastaneye başvurduğunu belirterek, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının genellikle havaların ısınması ve kenelerin aktifleşmesi ile Nisan-Mayıs aylarında hızla arttığını vurguladı.

"HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Havaların soğuk ve yağışlı geçmesi nedeniyle Mayıs ayında vakalarda bir miktar düşüş yaşandığını ifade eden Karakeçili, "Şu ana kadar hastanemizde şüphe üzerine takip ettiğimiz hasta sayısı 21'dir. Bunlardan 5'inin sonucu kesinleşmedi, birkaç tane negatif hastamız var, ama 10’un üzerinde kesin tanı koyduğumuz pozitif hastamız var" dedi. Karakeçili, Haziran ve Temmuz aylarında vakaların pik yapmasını beklediklerini belirtti.

BELİRTİLER GRİPLE KARIŞABİLİR

Karakeçili, KKKA bulgularının grip hastalığına benzediğini belirterek, "Hastalarımıza önerimiz, belirtileri çoğunlukla griple karıştırabiliyorlar. Şiddetli baş ağrısı, ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik gibi belirtiler görülebilir. İlerleyen ağır vakalarda burun ve ciltte kanamalar da olabiliyor. Bu tarz basit şikayetlerde bile, özellikle kırsal bölgelerde hayvanlarla temas halinde olanların sağlık kurumuna başvurmaları gerekiyor" dedi.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Vatandaşları KKKA’ya karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Karakeçili, korunma yöntemleri hakkında da bilgi verdi: "Özellikle böcek kovucu ilaçlar işe yarıyor. Pantolon paçalarına ve elbiselere sıkılabilir. Kırsal bölgelerde yaşayanların pantolon paçalarını çorap içine sokmaları iyi bir önlem. Kene üzerimize geldiğinde açık renk kıyafet giyilmesinde fayda var. Sandalet yerine kapalı ayakkabılar giyilmesi de genel tedbirler arasında."

Bu ölümcül hastalığa karşı alınacak tedbirlerin hayati önem taşıdığı vurgulanırken, yetkililer özellikle riskli bölgelerde yaşayanların kene ısırmalarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.