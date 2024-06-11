Türk Kızılay’ı Yozgat şubesi tarafından 156. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle stant kuruldu.

Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta Özel Çamlık Merkezinde kalan hastalara Kızılay’ın tarihi anlatıldı.

Burada bir açıklama yapan Türk Kızılay’ı Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş, “Cumhuriyet tarihinden daha eski bir tarihe sahip olan Türk Kızılay savaş zamanlarında cephede yaralanan hastaların tedavisi, bakımları yapılarak tekrar cepheye idamesini sağlayan bir kuruluş. Yine aynı şekilde hizmete devam etmese bile ihtiyaç sahibi insanlara ulaşan bir afet sırasında afetzedelere yardımcı olan önceleri çadır, barınma, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılamak hükümlü olan kurum bugün afetzedelerin gıda ihtiyacını karşılayan bir kuruluş haline dönüştü. Hastanelerde kan ihtiyacını karşılayan bir kurumuz. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz kan bağışı kampanyalarımızda bizlere destek verdikleri için” diye konuştu.

Vekaletle kurban kestirmek isteyen vatandaşların vekaletlerini almaya devam ettiklerini belirten Başkan İbiş, “Vekaletle aldığımız kurbanlarımızı yurtdışında, Filistin’de ve yurtiçinde kestirebiliyoruz. Yurtiçinde kestirdiğimiz kurbanlarımızı kestirdiğimiz yerlerde konserve haline dönüştürüyoruz. 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine sürekli dağıtıyoruz. 12 ay kurbanın bereketini yıl boyunca vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahiplerine yaşatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.