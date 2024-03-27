Kayseri'de yangından trafik kazasına, doğal afetlerden birçok konuya kadar görevini başarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için de mücadelesine devam ediyor.

Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi’nde besici Osman Saban, bir ineğinin 15 metrelik kuyuya düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti.

Kuyuda mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik çalışma ile kurtarılarak hayvan sahibi Saban’a teslim edildi.

Besici Saban, itfaiyenin başarılı çalışması sonrasında Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua etti.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ GÖREV BAŞINDA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 56 araç ve 307 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor.