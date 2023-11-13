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İklim değişikliği sebebiyle olağanüstü kurak 3 yıl geçirdiklerini söyleyen Başkan Yalçın, “Çok şükür aldığımız tedbirler sayesinde çevremizdeki birçok şehirde içme suyu problemi yaşanmasına rağmen biz bu konuda ciddi bir problem yaşamadık” dedi.

Bir taraftan problemi çözmek için kısa ve orta vadeli plan yaparken diğer taraftan da ilçenin geleceğini kurtarmanın derdine düştüklerini ifade eden Başkan Nezih Yalçın, “2020 yılında ilçemize içme suyu göleti kazandırmak için harekete geçtik. Tarım- Orman Bakanlığımızın onayıyla Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından 2020-2022 yılları süresince debi ölçümleri yapıldı. Debi ölçümlerinin uygun gelmesi sonucunda proje hazırlığına geçildi ve zemin etüt çalışmaları çok şükür bugün tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, “Bundan sonraki hedefimiz, göletimizin yatırım programına alınması ve inşaa çalışmalarına başlanmasıdır. Yay genişliği 200 metreyi, uzunluğu 1 kilometreyi aşacağını düşündüğümüz göletimizin tamamlanması, sağlık, ekonomik, iklim ve doğal güzellik olarak ilçemize çok şey katacaktır. Halkımız kuyu suyu yerine dinlenmiş, güneş görmüş, oksijene maruz kalmış ve arıtılmış su tüketecektir. Çalışmanın bu aşamaya gelmesinde emeği geçen, başta MHP Genel Başkan Yardımcısı SadirDurmaz, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Milletvekillerimiz İbrahim Ethem Sedef, Yusuf Başer, Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Son olarak önceki dönem Tarım Orman Bakanlarımıza ve görev yapmakta olan İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürü ve müdür yardımcılarını, DSİ Bölge Müdürü ve ekibine, 1 ay süreyle İlçede etüt çalışması yapan, yağmur çamur demeden gece gündüz çalışan DSİ personeline teşekkür ediyorum. Başarıya giden yollar hayal etmekle başlar, emekle yürünür, gayretle aşılır. Emeğimizin karşılığını alacak, ilçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız. Göletimiz Hayırlı Olsun.Gidilecek çok yolumuz, yapılacak çok işimiz var. Aşkla, şevkle, muhabbetle” diye konuştu.