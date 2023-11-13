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Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Çelik Boru isale hattı imalatı yüzde 97 oranında, sanat yapıları imalatı yüzde 98 oranında tamamlandığı açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Çiçekdağı ilçesinde olan 500 metreküplük içmesuyu deposunun kaba inşaatı ve ince inşaat işleri, elektrik işleri tamamlanmıştır. Yerköy ilçesinde olan 3 bin metreküplük içmesuyu deposunun kaba inşaatı tamamlanmış olup diğer imalatlar devam etmektedir. Çiçekdağı ilçesinde olan bin metreküplük içmesuyu deposunun ise temel kazısı tamamlanmış olup, temel demir donatı çalışmaları devam etmektedir.Depo ve sanat yapılarını besleyen Enerji Nakil Hatları imalatları tamamlanmıştır. İş fiziki olarak yüzde 60 seviyesinde olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.