İstanbul merkezli iç giyim üzerine çalışan fabrika Akdağmadeni Belediyesi’nin daveti üzerine Akdağmadeni’ne yatırım kararı alması sonrasında ilk parkur Kültür Merkezi altına kuruldu.

Üretim alanını ziyaret eden Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın çalışmalar hakkında işletmeciler Salih Çağlar, Ercan Çağlar ve Naciye Çağlar’dan bilgi aldı.

Çalışanlarla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, “İlk üretim bandı kurulan işletmenin gün geçtikçe gelişerek ilçemizde istihdama ve üretime destek olacağını ümit ediyoruz. Belediye olarak yatırımcılara desteklerimiz devam ediyor. Akdağmadeni’ne belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın faydasına olan, hiç bir insanımızın işsizlikten dolayı Akdağmadeni'nden ayrılmaması gurbete gidip zorluk yaşamaması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Kültür Merkezi altında oluşturduğumuz alanda üretime başlayan tekstil fabrikası da bunun güzel bir örneğidir. İlçemize hizmet verecek, istihdam sağlayacak, üreten bir toplum inşa etme yolunda yeni bir adım olan bu işletmenin Akdağmadeni’ne hayırlı olmasını diliyor, uzun yıllardır sektörün içinde olan Salih çağlar’a, Diessa İç Giyim ailesine ve çalışanlarına kolaylıklar diliyorum” dedi.

Yaklaşık 20 yıldır iç giyim üzerine İstanbul’da üretim gerçekleştirdiklerini belirten kendisi de Akdağmadeni doğumlu olan Salih Çağlar ise, “Belediye Başkanımız Uzm. Dr. Nezih Yalçın ile görüşmelerimiz sonucunda bir planlama gerçekleştirerek üretim ayağımızın bir kısmını ilçemize taşıdık. Kendi memleketimizde istihdama ve üretime katkı sunmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. İlk personel alımlarımızı gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde ikinci üretim parkurumuzu da açarak hem üretim kapasitemizi arttırmak hem de personel alımlarına devam ederek 100 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah uzun yıllar Akdağmadeni’nde üretime ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)