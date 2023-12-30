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Yeni yılın gelmesiyle birlikte, PTT, ARAS, Yurtiçi, MNG gibi kargo firmalarının 1 Ocak'ta hizmet verip vermediği merak konusu oldu. Kanunla belirlenen resmi tatil günlerinde resmi kurumlar kapalı olduğundan, kargoların da bu süre zarfında hizmet verip vermediği önemli bir soru haline geldi. İşte kargo firmalarının 1 Ocak'ta çalışma durumu hakkında bilgiler:

1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI?

Yılbaşı tatili, resmi tatil günlerinden biridir ve bu nedenle bütün resmi kurumlar gibi kargo firmaları da bu süre zarfında kapalı olacaktır. 31 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında kargo firmalarının hizmet vermemesi beklenmektedir.

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri:

Sürat Kargo (Doğu İlleri): Hafta içi 08:30 - 18:00, Cumartesi 08:30 - 14:00, Pazar kapalı.

Sürat Kargo (Batı İlleri): Hafta içi 09:00 - 18:30, Cumartesi 09:00 - 14:30, Pazar kapalı.

Aras Kargo: Hafta içi 08.30 - 18.00, Cumartesi 08.30 - 13.00, Pazar kapalı.

PTT Kargo: Hafta içi 08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30, Cumartesi (bazı bölgelerde) 08.30 - 13.30, Cumartesi (merkez dışındaki bölgelerde) kapalı.

Yurtiçi Kargo: Hafta içi 09.00 - 18.00, Cumartesi 09.00 - 16.00, Pazar kapalı.

MNG Kargo: Hafta içi 08.30 - 18.00, Cumartesi 08.30 - 14.00, Pazar kapalı.

UPS Kargo: Hafta içi 09.00 - 18.00, Cumartesi 09.00 - 15.00, Pazar kapalı.