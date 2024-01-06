Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BENİM ECZANESİ

BENİM ECZANESİ

 Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:10/5
 03542122900
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYÇIÇEK ECZANESİ

AYÇIÇEK ECZANESİ

 AHISAVI MAH. ISTIKLAL CAD. NO:60/C
 03543145050
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

MURAT ECZANESİ

MURAT ECZANESİ

 Çarşı Mah. Kınalı Mustafa Erdoğan Cad. No:15/A

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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAY ECZANESİ

SARAY ECZANESİ

 BAHÇELİEVLER MAH. KILIÇ SOKAK NO:1/A
 03544681159
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
 03543754770
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DOĞAN ECZANESİ

DOĞAN ECZANESİ

 KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:33
 03547722646
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BAYINDIR ECZANESİ

BAYINDIR ECZANESİ

 YAZLAK MAH. REISBEY CAD. NO:30
 03544140777
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASA ECZANESİ

04 Aralık 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 04 Aralık 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
YASA ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
 3545642267
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ZÜLÜF ECZANESİ

ZÜLÜF ECZANESİ

 Haşim Kılıç Mah.Bünyamin Gayretli Cad.No:23/D
 03545165001
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Kaynak: Haber Merkezi