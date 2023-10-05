Ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor

Kaymakam Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte okul ziyaretleri kapsamında Boğazlıyan Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.
Kaymakam Aydın, sınıfları gezerek derslere katılıp öğrencilerle sohbet etti. Ardından okul öğretmenleriyle eğitim ve öğretim yılı hakkında değerlendirme toplantısı yaptı.
Okul Müdürü Mustafa Karaçalı’dan okulun genel durumu ve faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Aydın, öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar, öğrencilere eğitim hayatında başarılar diledi. (Haber Merkezi)Kaynak: İleri Gazetesi