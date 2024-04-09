Ramazan ayı boyunca yoğun bir tempo içinde çalışan tatlıcılarda bayramın yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik arttı. Bayram sofralarını süslemek için tatlı alışverişleri hız kazandı. Ancak, geçen seneye göre talebin biraz daha düşük olduğu gözlemlendiğinden, Yozgat'taki tatlıcılar fiyatların yüksekliğinden şikayetçi oluyor.

Beklenen talep artışının gerçekleşmediği görüldü. Misafirlerine tatlı ikram etmek isteyenlerin siparişleri artarken, tatlı fiyatlarındaki yükseklik alım gücünü etkiledi. Tatlıcılar, bayram öncesi sipariş yoğunluğunu karşılamak için çaba gösteriyor. Bayram için çeşitli tatlılar hazırlanıyor: Midye, havuç dilimi, bülbülyuvası, şöbiyet, cevizli baklava, fıstıklı sarma, kare baklava, kuru baklava ve kadayıf gibi birçok çeşit.

Ancak, Yozgatlı bir tatlı işletmecisi, bu yoğunluğun beklenenin altında kaldığını ifade ediyor. Fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşların siparişlerden vazgeçtiğini belirtiyor ve bu yılın diğer bayramlara kıyasla siparişlerin az olduğunu dile getiriyor.

Bir tatlı işletmecisi, "Fıstıklı kadayıf ile fıstıklı baklava fiyatı şu anda 300 ile 400 lira arasında değişiyor, cevizli baklava ile cevizli kadayıf ise 300 lira civarında. Piyasada ucuz tatlı satan işletmeler var, bunu nasıl başardıklarını anlayamıyorum. Vatandaşların ucuz tatlı yerlerinden kaçınmalarını öneririm, çünkü ucuz olanın kaliteli olmadığına inanıyorum. Herkesin daha kaliteli yerlerden tatlı alması önemlidir" şeklinde konuşuyor.