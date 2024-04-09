Ekonomik sıkılaşma dönemine girdiğimiz şu günlerde TCMB ve BDDK kredi kartı sahiplerini üzecek bir çalışmaya imza atıyor.

Ekonomik sıkılaşma dönemiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullanıcılarını etkileyecek bir adım atmaya hazırlanıyor.

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkılaşmanın ivme kazanmasıyla politika faizleri yüzde 50 seviyelerine kadar yükseldi. Ekonomist Hayri Kozanoğlu, yerel seçimlerin ardından kredi kartlarında uygulanacak kısıtlamaları resmi hesabından duyurdu.

Kozanoğlu, konuyla ilgili olarak "Seçimler sonrasında kredi kartı faizlerinde artış, limitlerin daraltılması ve asgari ödeme miktarlarının yükseltilmesi gibi adımların atılması bekleniyor. Bu durum, akut borç ödeme sorunlarını beraberinde getirebilir. Borçlular hareketi adı altında toplumsal bir direniş potansiyeli mevcut!" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ sonucunda, nakit avans işlemlerine uygulanan faiz oranlarının daha da arttırıldığı belirtildi. TCMB ise yeni bir karar sürecinde bulunuyor ve bu kapsamda tüm kredi kartı limitlerinin düşürülmesi planlanıyor.

BDDK'nın getirdiği sınırlamalara rağmen, uzmanlar bütün bankaların bireysel müşterilerine yönelik kredi kartı faiz oranlarını aylık gelirin 10 katına kadar çıkardığını ifade etti. Öngörülere göre, planlanan bu yeni düzenlemelerin ardından milyonlarca kredi kartı limitinde değişiklik yapılacak ve kart limitleri aylık gelirin 4 katı olarak sabitlenecek.