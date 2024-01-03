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Türkiye'de araç sahipleri ve sürücüler, 2024 yılına zamlarla giriş yaptı. Trafik cezalarına yapılan büyük zamların ardından, araç muayene ücretlerine de bir zam haberi geldi.

Binek otomobiller için iki yılda bir, ticari araçlar için ise her yıl zorunlu olan araç muayene ücretlerine ve egzoz muayene ücretlerine ciddi bir artış uygulandı.

Binek otomobillerin iki yılda bir yapmak zorunda olduğu araç muayene ücretleri ile ticari araçların her yıl yaptırmak zorunda olduğu muayene ücretleri yüzde 58 oranında zamlandı.

Egzoz muayenesiyle birlikte 2024 yılında ödenmesi gereken ücret ise 2 bin TL'yi aştı. Vatandaşların dikkatini çeken ise iki yılda gerçekleşen yüzde 260'lık zam oranı oldu.

LİSTE AÇIKLANDI

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisikletler için, 927,60 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için, Bin 821,60 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler için, 2 bin 462,40 TL

Yani, araç sahipleri artık daha yüksek muayene ücretleriyle karşılaşacakları için bu konuda ekonomik anlamda daha dikkatli olmak zorunda kalacaklar.