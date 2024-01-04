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Yapılan yüzde 49.25'lik zammın ardından, Temmuz 2023'te memurlara uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen zammın devam edip etmeyeceği konusu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, 2024 yılında seyyanen zam devam edecek mi ve memur maaşı nasıl hesaplanacak?

Temmuz ayında memur zammında genel bir artış yapılmış ve tüm memur maaşlarına 8 bin 77 TL seyyanen zam eklenmişti. Dün açıklanan Ocak 2024 memur maaş zammı oranlarına göre, 6 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile Ocak-Haziran döneminde memur zam oranı yüzde 49.25 olarak belirlendi. Ancak nihai rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesiyle netleşecek.

Bu oranların açıklanmasıyla birlikte, memurlara Temmuz 2023'te verilen 8 bin 77 TL seyyanen zam konusu tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında alınan bu zammın tek seferlik olduğu ve 31 Aralık'ta sona ereceği ifade edilmişti. Ancak, Ahmet Kıvanç'ın Habertürk'te yer alan habere göre, seyyanen zam düzenlemesi kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin kanunla kalıcı hale getirildi.

Seyyanen zam düzenlemesi, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 'Ek Madde 40' eklenerek yapıldı. Bu maddeye göre, belirli kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan ilave ödeme yapılacak. Bu ödeme üzerinden sadece damga vergisi kesilecek.

2024 yılında seyyanen zam tutarı Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre brüt 8 bin 139 TL olacak. Bu tutardan 62 TL damga vergisi kesildikten sonra net 8 bin 77 TL ödenecek. Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12 bin 147 TL'ye çıkacak. 92 TL damga vergisi kesildikten sonra net olarak 12 bin 55 TL ödenecek.

Memur maaşı hesaplaması yapılırken, ana maaşlara yüzde 49.25 oranında bir artış eklenirken, bu artırılan tutara 12 bin 055 TL ilave edilecek. Memurlar, emekli oluncaya kadar her 6 ayda bir artırılan seyyanen zammı almaya devam edecekler. Ancak, bu ilave ödeme emekli aylıklarına yansımayacak, bu da memurların çalışırken ve emekli olduklarında alacakları aylık arasında bir uçurum oluşturacak.

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelir. Yani belirli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam uygulamasıdır. Memur sendikaları, seyyanen zammın emekli memur aylıklarına da yansıtılmasını talep ederek oluşacak uçurumu kapatmaya çalışıyor.