Başkan Aydoğmuş, “Yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında bir darbede Yozgat belediyesi tarafından Yozgat halkına vuruldu” dedi.

Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Suya yapılan yüzde 233 zam Yozgat Halkına zulümdür. Buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum. Yozgat halkı yüzde 233 zulmü hak edecek ne yaptı. Soruyorum size bu, Allah’tan reva mıdır? Yozgat halkı size yüzde 70 den fazla oy verdi. Peki bu oyu niye verdi? Suya yüzde 233 zam yapın diye vermedi.Suyum aksın, yolum yapılsın, çevre temiz olsun, Yozgat 'ta insan gibi yaşamak için size oy verdi. Ama görüyoruz ki, bunların hiç biri olmuyor, zamlar yağmur gibi yağıyor. Buradan suya yapılan zammı kınadığımı belirtmek istiyorum. İktidara sesleniyorum. Ekonomik sıkıntılar içinde boğulan Yozgat Halkımızı devlet eliyle ezmeyi bırakın diyorum.” (Haber Merkezi)