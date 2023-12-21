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Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler ve gönüllüler, İsrail zulmüne maruz kalan Filistin halkına gönderilmek üzere eşofman, zıbın ve maske üretimine başladı.

Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nebi Koç, Filistin halkının İsrail zulmü altında ezildiğini söyledi.

Filistin halkının yanında olduklarını belirten Koç, "Filistinli kardeşlerimize destek olmak için girişimde bulunduk. Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezindeki usta öğreticilerimiz ve gönüllü kursiyerlerimizle 300 eşofman takımı, 300 zıbın ve 10 bin maske üretimine başladık" dedi.

Koç, üretilen eşofman, zıbın ve maskenin Mersin'e gönderileceğini, Mersin'den de gemiyle Mısır üzerinden Filistin halkına ulaştırılacağını aktardı.