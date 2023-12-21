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Evinde yürürken düşen ve kalçasındaki ağrı ile Yozgat Şehir Hastanesine başvuran 100 yaşındaki Ayşe Taflı‘ya Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Operatör Dr. Mehmet Aydemir tarafından yapılan tetkikte kalça kırığı tespit edildi. Op. Dr. Aydemir, yapılan testler sonucunda hemen ameliyat kararı aldı.

İleri yaşta ve kemik erimesine bağlı olarak ortaya çıkan kalça kırıklarında amacın biran önce ameliyat edilmesi ve yürütülmesi gerektiğini söyleyen Aydemir, “Hastamız 100 yaşında kadın hasta. Ev içinde ayağının takılıp düşmesi sonrasında kalçasındaki ağrı olduğu için hastanemize başvurdu. Yapılan tetkikler sonrasında hastamızın sağ kalçasında kırık olduğunu tespit ettik. İleri yaşta, özellikle kemik erimesine bağlı olarak ortaya çıkan kalça kırıklarında amaç hastanın biran önce ameliyat edilip, ayağa kaldırılıp yürütülmesidir. Hasta ameliyat edilmediği zaman yatağa bağlı olarak kalabilir, yatak yaraları açılabilir ve daha da önemlisi Allah korusun, akciğere ve beyne pıhtı atıp hasta ölebilir. Bu yüzden bizde hastamızın ameliyat hazırlıklarını yaptık ve ivedi bir şekilde 48 saat içerisinde ameliyat planını yaptık. Anestezi hekimlerimiz de anestezinin ve ameliyatın riskini azaltmak için hastamıza spinal anestezi diye adlandırdığımız bel altından uyuşturdu ve ameliyatımızı başarılı bir şekilde tamamladık ve ertesi gün hastamızı yürütmeye başladık. Hastamız yürüdüğü için ve şifasına vesile olduğumuz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“ÇOK TEDİRGİNDİK”

100 yaşındaki anneannesinin geçirdiği başarılı ameliyat sonrasında mutluluğunu ifade eden Ayfer Gökbulut, “Anneannemin ilk torunuyum, anneannem ufak bir kaza geçirdi. Kalça kemiği kırılmış dediler. Yozgat Şehir Hastanesine geldik, burada ameliyat dediler. Çok tedirgindik, anneannem ameliyattan çıkabilir mi, kalkabilir mi diye. Allaha şükür Mehmet Aydemir hocamız ameliyat etti, anneannem şuan çok iyi, yürüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz”

Ameliyat sonrasında Ayşe Taflı’yı ziyaret eden Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ve hastane yönetimi ziyaret ederek genel durumunu kontrol edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.