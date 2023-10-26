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Bu saldırılar, insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık değerlerine aykırı olduğunu ifade eden Başkan Açıkgöz, “Gazze'de yaşanan katliam, sadece Filistinlileri değil, tüm Müslümanları ve tüm vicdan sahibi insanları derinden yaralamaktadır” dedi.



Başkan Açıkgöz yaptığı açıklamada, “MÜSİAD olarak, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı kuşatmayı ve ablukayı kabul edilemez buluyoruz. Gazze'de yaşayan 2,2 milyon insanın temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı, elektrik, su, yakıt ve yiyecek sıkıntısı çektiği bir ortamda, İsrail'in saldırıları insanlık için daha vahim sonuçlar doğuracaktır. Açıkça görülmektedir ki Gazze'de insani bir kriz yaşanmakta ve uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmaması gerekmektedir. MÜSİAD olarak, Filistin halkının meşru haklarını savunmaya devam edeceğimizi ve İsrail'in saldırılarına karşı ulusal ve uluslararası alanda gerekli olan tüm girişimlerde bulunacağımızı güçlü bir şekilde belirtiyoruz. Filistin davası, bizler için bir medeniyet davasıdır. Bu dava, tüm Müslümanların ve tüm insanlığın ortak sorumluluğu altındadır. Bu nedenle, Türkiye'deki ve uluslararası camiadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını, iş dünyasını ve medya kuruluşlarını bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor; mazlum Filistin halkının yanında durmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Açıkgöz, "Bizler MÜSİAD olarak her daim mazlumların yanında durmuş bir aileyiz. Bu yıl başında ülkemizde yaşadığımız deprem felaketi başta olmak üzere, tüm dünyanın neresinde olursa olsun bir ihtiyaç hasıl olduğunda üyelerimizle birlikte seferber olduk. Şimdi ise Gazze'deki katliamlar sonrası oluşan ihtiyaçlar için hazırlığımızı yapıyoruz. Üyelerimiz ve iş birliği yaptığımız kuruluşlarla birlikte güçlü bir şekilde Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu süreçte MÜSİAD olarak 14 bini aşan üyemizle, Gazze'ye olan yardımlarımızı İHH, Türk Kızılay ve Sadakataşı gibi insani yardım amaçlı faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının aracılığı ile gerçekleştireceğiz. Filistin halkına acil şifalar diliyor, şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Müslümanlara sabır temenni ediyoruz. Allah'ın yardımıyla, Filistin halkının zulümden kurtulacağına ve haklı davasında zafer kazanacağına inanıyoruz. Unutulamamalıdır ki Filistin'in yalnız bırakılması tüm insanlığın yalnız bırakılmasıdır” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)